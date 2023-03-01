Депутат Шеремет призвал "погасить" американские спутники, помогающие Украине обстреливать Россию

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предложил объявить законной целью спутниковую группировку США, передающую данные войскам Украины для нанесения ударов по территории России.

"Считаю, что нам пора объявить спутниковую группировку США, которая передаёт все данные и координирует обстрелы украинскими войсками наших территорий, законной целью и погасить её", — приводит слова Шеремета РИА "Новости".

Парламентарий добавил, что сейчас спутниковая группировка США работает только на уничтожение мирного населения и гражданской инфраструктуры в приграничных с Украиной регионах РФ, что несёт прямую угрозу России.