Самые удачные дни: Что можно, а что нельзя делать в Ярилин день Этот март, согласно календарям, очень богат на дни силы, или благоприятные числа. При этом стоит помнить и про те дни, когда лучше ничего не предпринимать и просто плыть по течению. 1 марта, 08:21 Обложка © Shutterstock

Солнечный календарь 2023-го

С 1 по 3 марта отмечаются дни Ярилы, когда древние славяне почитали солнечное божество, которое обращало взор на Землю, знаменуя приход весны.

На 1 марта также приходится день проводов богини смерти и зимы Мары. В этот день славяне дохристианской Руси почитали богов Нави, то есть покровителей подземного мира. Это значит, что следует радоваться приходу весны, но не забывать, что природа циклична и что зима ещё вернётся, а тёмная сторона мироздания является такой же её полноценной частью, как и светлая. Если посмотреть на солнечный календарь 2023 года, можно увидеть, что продолжительность светового дня на широте Москвы увеличится до 13 часов 7 минут.

Благоприятные дни в марте 2023-го

У славян, как и у других древних народов, выделялись дни силы, то есть дни, максимально заряженные энергией. Поскольку именно в марте осуществляется смена времён года, он изобилует такими днями. В это время было принято просить у богов достатка, здоровья, безопасности. Современный человек может пожелать себе и близким удачи, запланировать что-то важное на весь год. Дни силы умножают все посылы, отправленные во Вселенную, одновременно более активны проявления эгрегоров, маятников, систем, то есть всего того, что высасывает из человека энергию. То есть не следует растрачивать энергию направо-налево.

Благоприятные дни в марте 2023-го приходятся на 3 марта — это не только третий день Ярилы, но ещё и зеркальная дата (03.03.23). На 21–22 марта приходится день весеннего равноденствия, праздник колеса, идентичный кельтскому дню богини весны и утренней зари Остара. День силы для любого человека вне зависимости от его вероисповедания и мировоззрения.

Благоприятные дни в марте 2023-го также принято высчитывать по Лунному календарю. Днями силы будут 1, 2, 6, 8, 9, 12–16, 19, 20, 22, 24, 26–28 марта, а также 30 марта. 23 марта — неблагоприятный день. Остальные дни — нейтральные. На 7 марта приходится полнолуние, всем чувствительным людям нужно иметь это в виду. 30 марта — один из самых благоприятных дней в марте. У древних славян он обозначен как день почитания Лады, или Ладодеяние. Богиня Лада считалась покровительницей гармонии и лада.

Православный календарь на март

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В 988 году Русь приняла христианство. И хотя отголоски язычества сохранились в быту и традициях, православная вера повлияла на то, как люди стали выстраивать свою жизнь. Согласно православному календарю, на март приходится 65 церковных праздников, посвящённых событиям из жизни Иисуса Христа, Девы Марии, а также дням Великого поста и дням памяти православных святых. Следует обратить особое внимание на дни поминовения усопших: 11 марта — Суббота 2-й седмицы Великого поста, 18 марта — Суббота 3-й седмицы, 25 марта — Суббота 4-й седмицы. На первое марта приходится третий день поста, на 31-е — 33-й. Режим строгого поста приходится на все дни марта, впрочем, к мирянам церковь не предъявляет строгих требований. Главное в эти дни — держать под контролем свои эмоции и страсти. Верующим стоит обратить внимание на нижеперечисленные рекомендации.

Что можно есть в пост по дням

С 1 по 31 марта запрещены мясо, яйца, молочная продукция, рыба. Это рекомендации для монахов, у которых на понедельник, среду и пятницу приходится сухоядение, на вторник и четверг — горячая пища без масла, на субботу и воскресенье — горячая пища с маслом. Это строгий пост. Для мирян в том плане, что можно есть в пост по дням, всё более мягко. Есть градация "пища без мяса" (можно яйца, рыбу, молочные продукты) и "пост" (можно растительное масло в любые дни, исключается сухоядение). О том, какой режим самоограничения больше подойдёт тому или иному человеку, лучше посоветоваться со священником и диетологом. На март также приходится начало важного периода для садоводов и огородников. Они ориентируются на лунный календарь.

Лунный календарь на март 2023-го

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Для садоводов и огородников актуален лунный календарь на март 2023-го. Для посева семян благоприятны 4 марта, период с 8 по 10 марта, а также 12 и 14 числа месяца.

При этом для посадки томатов отдельные рекомендации: 1–3 марта, 6, 9–12, 16 и 17, 20, 24–29 и 30 марта. У садоводов лучшими днями для проращивания семян будут 3, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 30, 31 марта; для заготовки черенков — 3, 6, 7, 11, 12 марта; профилактическая обработка деревьев — 1, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 29 марта.

Остальные нюансы лучше сопоставлять с климатическими особенностями региона проживания. Период высаживания рассады в теплицы — с 10 по 25 марта. После начинается период открытого грунта.

Гороскоп на март 2023-го

Некоторые люди стараются выстраивать свою жизнь в соответствии с движением звёзд. С точки зрения астрологов, март будет непростым как в финансовом, так и в эмоциональном плане. Людям со слабой нервной системой в эти дни лучше иметь под рукой успокоительные средства, приобретённые по рекомендации врача. Гороскоп на март 2023-го гласит, что всем знакам без исключения нужно быть внимательными при работе с информацией, следовать интуиции и не избегать сомнительных предложений. При этом попытки обойти или хакнуть систему, что бы под этим ни подразумевалось, в эти дни нежелательны.

Автомобилистам нужно быть внимательнее на дорогах. Вторая половина марта позволит большинству знаков выдохнуть и заняться перспективами. У огненных знаков (Овен, Лев, Стрелец) есть все шансы наладить личную жизнь и материальное благополучие, у земных (Телец, Дева, Козерог) закончится сложный период жизни, наступит долгожданная свобода, откроются возможности для перемен.

Представители воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) получат мотивацию ("волшебный пинок") к действию и саморазвитию, а вот знакам водной стихии (Рак, Скорпион, Рыбы) может показаться, что всё идёт как-то туго, а на каждое действие мироздание посылает противодействие. Не стоит переживать, нужно расслабиться и плыть по течению — в апреле всё может круто поменяться. Гороскоп на март 2023-го включает в себя дни осмысления прошлого — это все числа по 21 марта включительно, а также дни планов и перспектив, открывающихся после 22 марта.

Авторы Евгений Жуков