"Вот и живи без нас": Россиянка убила маленькую дочь и покончила с собой после ухода мужа из семьи

В Белгородской области нашли тела матери и младенца, а рядом с ними — две предсмертные записки. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на источник в СУ СКР по региону.

Страшная история произошла в Белгороде: женщина убила себя и свою восьмимесячную дочь. По данным следователей, молодая мать не смогла выдержать ухода мужа из семьи. Предполагается, что у неё также была послеродовая депрессия. При этом женщина оставила два письма. Одно из них посвящено мужу, а другое — родителям, у которых она просит прощения.

"Я просила тебя остаться и воспитывать ребёнка, но ты захотел без нас. Вот и живи без нас", — говорится в письме супругу.