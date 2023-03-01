Стало известно, кто из российских бизнесменов больше всех разбогател в 2023 году

Совокупное состояние российских бизнесменов с начала 2023 года увеличилось на 10,4 миллиарда долларов, а лидером по этому показателю стал совладелец "ЛУКойла" Вагит Алекперов, капитал которого вырос на 2,43 миллиарда. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самым богатым российским предпринимателем назван один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, состояние которого уменьшилось на 94,2 миллиона долларов — до отметки в 28,5 миллиарда. Второе место — у совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона (состояние оценивается в 25,1 миллиарда долларов), третье — у бенефициара НЛМК Владимира Лисина (20,8 миллиарда долларов).

Добавим, что больше всего свой капитал увеличили Вагит Алекперов (+2,43 миллиарда долларов — до отметки в 17,8 миллиарда) и Алексей Мордашов (+1,54 миллиарда долларов, 20,2 миллиарда).