Футболисты "Динамо" сыграют против сборной России в стартовом матче Лиги легенд
РФС планирует запуск Лиги легенд с участием московского "Динамо" и сборной России. В матче примут участие заслуженные игроки 1990-х и 2000-х годов, сообщает "РБ-Спорт". Встреча должна пройти на "ВТБ-арене" в начале апреля.
Лайф напоминает, что в 2022 году РФС уже провёл два "матча легенд", в которых сыграли легенды "Зенита" и московского "Спартака". Встреча в Москве была посвящена памяти экс-тренера красно-белых Георгия Ярцева. Обе игры были показаны в прямом эфире. В нынешнем году РФС намерен провести розыгрыш Лиги легенд с апреля по октябрь. Большинство матчей будут синхронизированы с календарём чемпионата. В лиге также сыграют ЦСКА, "Зенит", "Локомотив", "Ротор", "Крылья Советов" и "Ростов".
Тренерами "Динамо" по задумке станут Валерий Газзаев, Эдуард Малафеев и Андрей Кобелев, а сборную России возглавят Анатолий Бышовец, Юрий Сёмин и Олег Романцев.
"Худшего настроения не было никогда": Легенда "Спартака" рассказала, как участвовала в договорном матче
Ранее бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что без нашей страны европейский футбол осиротеет.
Shutterstock