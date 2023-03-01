Футболисты "Динамо" сыграют против сборной России в стартовом матче Лиги легенд

Лайф напоминает, что в 2022 году РФС уже провёл два "матча легенд", в которых сыграли легенды "Зенита" и московского "Спартака". Встреча в Москве была посвящена памяти экс-тренера красно-белых Георгия Ярцева. Обе игры были показаны в прямом эфире. В нынешнем году РФС намерен провести розыгрыш Лиги легенд с апреля по октябрь. Большинство матчей будут синхронизированы с календарём чемпионата. В лиге также сыграют ЦСКА, "Зенит", "Локомотив", "Ротор", "Крылья Советов" и "Ростов".