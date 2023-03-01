В камчатском суде рассказали, что найденный расчленённым пресс-секретарь в ночь пропажи был пьян

Коллега пресс-секретаря городского суда Петропавловска-Камчатского, чьё расчленённое тело было найдено 1 марта, рассказала, что знакомые с ним люди сильно потрясены этой новостью. В беседе с телеканалом "360" женщина отметила, что погибший Дмитрий всегда был приветлив и помогал чем мог.

"В ночь, когда он пропал, по словам друзей, был сильно пьян. До последнего близкие надеялись, что он просто внезапно загулял. Его смертью, особенно такой ужасной, сейчас шокированы все, кто знал Диму", — призналась собеседница телеканала.