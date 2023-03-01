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1 марта, 09:41

В Китае изменили ковидные требования к прибывающим в страну россиянам

Въезжающим в Китай гражданам России с 1 марта вместо ПЦР разрешили сдавать тест на антиген

Въезжающим в Китай россиянам с 1 марта разрешили вместо обязательного ПЦР-теста на CoViD-19 сдавать тест на антиген. Об этом в соцсетях сообщило Посольство КНР в РФ.

"В связи с изменениями эпидемической обстановки и для удобства перемещения пассажиров с 1 марта 2023 года лицам, направляющимся из РФ в Китай прямыми авиарейсами, разрешено вместо результатов ПЦР-тестирования предоставлять результаты теста на антиген, включая самотестирование", — сказано в заявлении.

При этом пассажир обязан пройти тестирование за 48 часов до посадки в самолёт, а после загрузить результаты через мобильное приложение или сайт таможни Китая.

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Ранее Лайф писал, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках. Оно было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

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ТАСС / Артём Иванов

Никита Осипов
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