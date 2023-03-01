В Китае изменили ковидные требования к прибывающим в страну россиянам

Въезжающим в Китай россиянам с 1 марта разрешили вместо обязательного ПЦР-теста на CoViD-19 сдавать тест на антиген. Об этом в соцсетях сообщило Посольство КНР в РФ.

"В связи с изменениями эпидемической обстановки и для удобства перемещения пассажиров с 1 марта 2023 года лицам, направляющимся из РФ в Китай прямыми авиарейсами, разрешено вместо результатов ПЦР-тестирования предоставлять результаты теста на антиген, включая самотестирование", — сказано в заявлении.

При этом пассажир обязан пройти тестирование за 48 часов до посадки в самолёт, а после загрузить результаты через мобильное приложение или сайт таможни Китая.