В Китае изменили ковидные требования к прибывающим в страну россиянам
Въезжающим в Китай гражданам России с 1 марта вместо ПЦР разрешили сдавать тест на антиген
Въезжающим в Китай россиянам с 1 марта разрешили вместо обязательного ПЦР-теста на CoViD-19 сдавать тест на антиген. Об этом в соцсетях сообщило Посольство КНР в РФ.
"В связи с изменениями эпидемической обстановки и для удобства перемещения пассажиров с 1 марта 2023 года лицам, направляющимся из РФ в Китай прямыми авиарейсами, разрешено вместо результатов ПЦР-тестирования предоставлять результаты теста на антиген, включая самотестирование", — сказано в заявлении.
При этом пассажир обязан пройти тестирование за 48 часов до посадки в самолёт, а после загрузить результаты через мобильное приложение или сайт таможни Китая.
Ранее Лайф писал, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках. Оно было приостановлено из-за пандемии коронавируса.
ТАСС / Артём Иванов