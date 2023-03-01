"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 09:28

В Минтруде ответили на вопрос о новой пенсионной реформе в России

Глава Минтруда Котяков: Вопрос о новой пенсионной реформе сейчас не рассматривается

Минтруда РФ не рассматривает вопрос об изменении в стране пенсионного возраста и порядке расчёта выплат. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков в ходе заседания Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"Мы у себя внутри министерства новых предложений к новой пенсионной реформе не формируем. <...> Пенсионную реформу с точки зрения параметров пенсионного возраста, порядка начисления расчёта пенсии мы в министерстве не готовим", — заявил Котяков.

Отметим, что вопрос о возможном изменении возраста выхода на пенсию поднял первый зампред фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев, который отметил наличие подобной дискуссии в СМИ.

С 1 марта появятся новые штрафы, доплаты и компенсации: Какие разрешения и запреты начнут действовать весной

С 1 марта появятся новые штрафы, доплаты и компенсации: Какие разрешения и запреты начнут действовать весной

Ранее Лайф рассказывал, что Минтруд РФ предложил увеличить социальные пенсии ещё на 3,3% с 1 апреля.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин
  • Новости
  • Пенсии
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров