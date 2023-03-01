В Минтруде ответили на вопрос о новой пенсионной реформе в России
Глава Минтруда Котяков: Вопрос о новой пенсионной реформе сейчас не рассматривается
Минтруда РФ не рассматривает вопрос об изменении в стране пенсионного возраста и порядке расчёта выплат. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков в ходе заседания Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
"Мы у себя внутри министерства новых предложений к новой пенсионной реформе не формируем. <...> Пенсионную реформу с точки зрения параметров пенсионного возраста, порядка начисления расчёта пенсии мы в министерстве не готовим", — заявил Котяков.
Отметим, что вопрос о возможном изменении возраста выхода на пенсию поднял первый зампред фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев, который отметил наличие подобной дискуссии в СМИ.
С 1 марта появятся новые штрафы, доплаты и компенсации: Какие разрешения и запреты начнут действовать весной
Ранее Лайф рассказывал, что Минтруд РФ предложил увеличить социальные пенсии ещё на 3,3% с 1 апреля.
Shutterstock