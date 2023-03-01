Россияне помешались на гадалках и тарологах, а психологи против: берите судьбу в свои руки

Интерес россиян к различным эзотерическим направлениям продолжает расти, однако теперь вместо астрологов и тарологов пользователи ищут исполнителей, которые могут автоматизировать соответствующие сервисы. К такому выводу пришли аналитики маркетплейса услуг YouDo.com и платформы корпоративного благополучия "Понимаю", исследовав спрос за 2021 и 2022 годы, результаты есть в распоряжении Лайфа. А психолог объяснил причину такого явления.

Так, например, в прошлом году объём спроса на эзотерические услуги вырос на 17% по сравнению с 2021 годом, но сам рынок изменился. Например, в 2022-м востребованы стали специалисты, которые помогают с разработкой астрологических сайтов и обслуживанием эзотерических каналов и сервисов: создают онлайн-игру "Лилу" или занимаются продвижением эзотерического сообщества в социальных сетях. Кроме того, в прошедшем году было больше запросов на подобные услуги как на элемент развлекательного мероприятия. Пользователи искали ведущих, промоутеров, сценаристов и других исполнителей, которые помогают с ивентами. Интересовали россиян предсказательницы, которые гадают на гуще.

При этом у такого спроса есть объяснение, отметила психолог-консультант платформы корпоративного благополучия "Понимаю", коуч ACSTH ICF Анастасия Кириенко. Она отметила, что людям стало сложно самостоятельно принимать решения в условиях турбулентности, они ищут то, на что можно опереться.

"Обратиться к психологу равно признать личную ответственность за всё происходящее и работать над изменениями. Эзотерические предсказания работают в моменте, служат "волшебной таблеткой", которая создаёт иллюзию благополучия, будто люди могут контролировать свою жизнь. Как правило, такие прогнозы состоят в основном из положительных тезисов, что помогает людям легче переносить невзгоды и программировать себя на успех", — подчеркнула эксперт.

Рост спроса на эзотерику стимулирует развитие этого рынка. Поставщики услуг автоматизируют деятельность, благодаря чему тратят меньше времени на обслуживание запросов и масштабируют дело, отметили специалисты.