Визит сотрудников ОМОНа парализовал работу склада Wildberries в Подмосковье
SHOT: Полиция и ОМОН нагрянули на склад Wildberries в подмосковных Котельниках
У сотрудников склада Wildberries берут образцы ДНК. Фото © SHOT
Сотрудники правоохранительных органов этим утром нагрянули на склад маркетплейса Wildberries в подмосковных Котельниках, сообщает SHOT. Работа остановлена, у сотрудников берут образцы ДНК.
С чем именно связаны оперативные мероприятия, не уточняется. На месте помимо полиции присутствует ОМОН.
Ранее Лайф рассказывал, как пьяный мужчина избил сотрудницу Wildberries в пункте выдачи заказов в подмосковном Лыткарине, когда она не ответила взаимностью на его признание в любви. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.