"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 09:59

Визит сотрудников ОМОНа парализовал работу склада Wildberries в Подмосковье

SHOT: Полиция и ОМОН нагрянули на склад Wildberries в подмосковных Котельниках

<p>У сотрудников склада Wildberries берут образцы ДНК. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

У сотрудников склада Wildberries берут образцы ДНК. Фото © SHOT

Сотрудники правоохранительных органов этим утром нагрянули на склад маркетплейса Wildberries в подмосковных Котельниках, сообщает SHOT. Работа остановлена, у сотрудников берут образцы ДНК.

С чем именно связаны оперативные мероприятия, не уточняется. На месте помимо полиции присутствует ОМОН.

Жителям Климовска пришлось самим искать товар в пункте Wildberries вместо пьяной сотрудницы

Жителям Климовска пришлось самим искать товар в пункте Wildberries вместо пьяной сотрудницы

Ранее Лайф рассказывал, как пьяный мужчина избил сотрудницу Wildberries в пункте выдачи заказов в подмосковном Лыткарине, когда она не ответила взаимностью на его признание в любви. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.

Алексей Берковиц
  • Новости
  • wildberries
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров