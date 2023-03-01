Визит сотрудников ОМОНа парализовал работу склада Wildberries в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов этим утром нагрянули на склад маркетплейса Wildberries в подмосковных Котельниках, сообщает SHOT . Работа остановлена, у сотрудников берут образцы ДНК.

С чем именно связаны оперативные мероприятия, не уточняется. На месте помимо полиции присутствует ОМОН.

Ранее Лайф рассказывал, как пьяный мужчина избил сотрудницу Wildberries в пункте выдачи заказов в подмосковном Лыткарине, когда она не ответила взаимностью на его признание в любви. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.