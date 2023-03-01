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1 марта, 10:40

Под Киевом замечено НЛО и объявлена тревога

В Киевской области объявлена тревога из-за неизвестного объекта в небе над Броварами

В районе города Бровары (пригород украинской столицы) обнаружен неизвестный воздушный объект. Об этом информирует в среду телеграм-канал Киевской областной военной администрации. Всех местных жителей попросили соблюдать осторожность и проследовать в укрытия. О разрушениях не сообщается.

"В небе обнаружили воздушный объект. В этой связи возможна работа сил и средств ПВО", говорится в сообщении.

В Киеве открестились от атак по территории России

В Киеве открестились от атак по территории России

А на днях жители Киева сообщили о взрывах в юго-западной части города. Судя по кадрам, снятым очевидцами, в Голосеевском районе начался пожар, а также валит густой чёрный дым.

Обложка ©

Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Марина Калегина
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