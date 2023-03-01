Под Киевом замечено НЛО и объявлена тревога

В районе города Бровары (пригород украинской столицы) обнаружен неизвестный воздушный объект. Об этом информирует в среду телеграм-канал Киевской областной военной администрации. Всех местных жителей попросили соблюдать осторожность и проследовать в укрытия. О разрушениях не сообщается.

"В небе обнаружили воздушный объект. В этой связи возможна работа сил и средств ПВО", — говорится в сообщении.