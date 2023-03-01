В Киеве открестились от атак по территории России

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Киев якобы не причастен к атакам по территории России.

"Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведёт оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий", — написал Подоляк в Twitter.