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1 марта, 08:50

В Киеве открестились от атак по территории России

Подоляк заявил, что Киев якобы не причастен к атакам по России

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Киев якобы не причастен к атакам по территории России.

"Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведёт оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий", — написал Подоляк в Twitter.

Упавший в Подмосковье беспилотник был начинён взрывчаткой и зарядами к РПГ

Упавший в Подмосковье беспилотник был начинён взрывчаткой и зарядами к РПГ

Напомним, только за вчера, 28 февраля, было зафиксировано несколько неизвестных беспилотников в регионах России. Так, один дрон упал в Республике Адыгея, его обломки и две воронки были найдены около посёлка Новый, Лайф публиковал видео с моментом его падения. Ещё одна неудачная атака БПЛА зафиксирована на нефтебазе "Роснефти" в Туапсе — мы также публиковали кадры. Кроме того, коптер влетел в окно многоэтажного дома в Белгороде. И ещё один дрон упал в Подмосковье, рядом с объектом "Газпрома".

МО РФ раскрыло подробности провалившейся атаки украинских дронов на юге России

МО РФ раскрыло подробности провалившейся атаки украинских дронов на юге России

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Getty Images / Laurent Vander

Александра Вишнякова
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