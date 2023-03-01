Депутат — о заявлении Киева: Жители приграничных территорий РФ знают, чьи дроны и куда летят

Заявления советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев непричастен к ударам по территории России, не удивляют, ведь украинские власти и их союзники не стесняются врать, а весь мир уже давно понял, кому на самом деле можно верить. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв.

"Нас ничуть не удивили циничные заявления украинской стороны о том, что она якобы "непричастна" к ударам по территории России. И президент [Владимир Путин] говорит, и сами мы видим, что украинцы и их союзники совсем не стесняются врать. Их бесстыдное заявление — ещё один пример абсолютно циничной лжи. Впрочем, за прошедший год не только в России, но и в мире поняли, кому можно доверять, а кому — нет", — отметил парламентарий.

По словам депутата, подобные заявления Подоляка нельзя ни с чем сравнить в их циничности и бесстыдстве, а сама Украина давно представляет собой пространство, где "всё вывернуто наизнанку".

"Они привыкли к мысли о том, что если людям долго говорить, что чёрное — это белое, а мир — это война, то однажды все смирятся и будут повторять враньё. Вот только мы всё ясно видим и всё правильно понимаем. И мы верим нашим людям. А ведь любой житель приграничных территорий знает, чьи дроны и куда летят", — добавил Толмачёв.