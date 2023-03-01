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1 марта, 10:53

Песков: Кремль выяснит детали инцидента с вывешиванием флагов Украины в РУДН

Кремль намерен выяснить подробности случившегося в Российском университете дружбы народов (РУДН) инцидента с украинским флагом, но фактически данный флаг принадлежит режиму, который поддерживает националистов и против которого РФ ведёт спецоперацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видели это сообщение СМИ, но нужно выяснить детали: кто именно вывешивал эти флаги, что это было за мероприятие. Я не склонен воспринимать описание СМИ как первоисточник. Имеем в виду всё-таки связаться с Минобром и выяснить обстоятельства этой ситуации, понять, что там произошло на самом деле", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что сейчас де-факто флаг Украины является флагом режима, поддерживающего националистов, режима, против которого РФ проводит специальную военную операцию.

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Напомним, ранее появились сообщения, что в РУДН вывесили украинские флаги. Это произошло на выставке "украинского землячества", приуроченной ко Дню защитника Отечества. Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский заявил, что ведомство проведёт служебную проверку.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Александр Юнашев
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