Песков: Кремль выяснит детали инцидента с вывешиванием флагов Украины в РУДН

Кремль намерен выяснить подробности случившегося в Российском университете дружбы народов (РУДН) инцидента с украинским флагом, но фактически данный флаг принадлежит режиму, который поддерживает националистов и против которого РФ ведёт спецоперацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видели это сообщение СМИ, но нужно выяснить детали: кто именно вывешивал эти флаги, что это было за мероприятие. Я не склонен воспринимать описание СМИ как первоисточник. Имеем в виду всё-таки связаться с Минобром и выяснить обстоятельства этой ситуации, понять, что там произошло на самом деле", — сказал представитель Кремля на брифинге.