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1 марта, 10:40

В Кремле отказались верить заявлениям Подоляка, что Киев не бьёт по РФ

Песков: Москва не верит заявлениям Киева о непричастности к ударам по территории РФ

Москва не верит заявлениям Киева о том, что украинские военные не наносят удары по территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Мы им не верим",  отметил представитель Кремля.

Офис Зеленского предрёк исчезновение Украины

Офис Зеленского предрёк исчезновение Украины

Напомним, только за вчера, 28 февраля, было зафиксировано несколько неизвестных беспилотников в регионах России. Один дрон упал в Адыгее, второй — в районе нефтебазы "Роснефти" в Туапсе, третий коптер влетел в окно многоэтажного дома в Белгороде, а четвёртый дрон упал в Подмосковье рядом с объектом "Газпрома". При этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев якобы не причастен к атакам по территории России.

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Александр Юнашев
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