В Кремле отказались верить заявлениям Подоляка, что Киев не бьёт по РФ
Песков: Москва не верит заявлениям Киева о непричастности к ударам по территории РФ
Москва не верит заявлениям Киева о том, что украинские военные не наносят удары по территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.
"Мы им не верим", — отметил представитель Кремля.
Напомним, только за вчера, 28 февраля, было зафиксировано несколько неизвестных беспилотников в регионах России. Один дрон упал в Адыгее, второй — в районе нефтебазы "Роснефти" в Туапсе, третий коптер влетел в окно многоэтажного дома в Белгороде, а четвёртый дрон упал в Подмосковье рядом с объектом "Газпрома". При этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев якобы не причастен к атакам по территории России.
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