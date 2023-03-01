Мишустин попросил главу казначейства проконтролировать использование средств для нужд армии
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителя казначейства Романа Артюхина держать на контроле проверки использования средств, которые направляются на нужды вооружённых сил во время специальной военной операции.
"Это очень важно, Роман Евгеньевич. Прошу вас лично, я знаю, что вы внимательно к этому относитесь, заниматься этими проверками. Здесь смысл — обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены и ни одного рубля не было потрачено неэффективно", — заявил Мишустин.
На встрече с премьером, которая состоялась в среду, глава казначейства рассказал, что возглавляемое им ведомство проводит проверки Минобороны по четырём ключевым направлениям в рамках СВО: расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, горюче-смазочные материалы и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники.