Западная группировка войск РФ ударами штурмовой, армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожила диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Купянском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков

"В районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — сказал он.

По словам генерал-лейтенанта Конашенкова, также российские военные поразили подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области. Так, за минувшие сутки на Купянском направлении Армия Украины потеряла до 90 бойцов, три пикапа и гаубицу Д-30.