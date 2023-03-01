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Опубликовано 1 марта 2023, 11:16

ВС РФ уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Купянском направлении

Западная группировка войск РФ ударами штурмовой, армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем уничтожила диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Купянском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков

"В районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — сказал он.

По словам генерал-лейтенанта Конашенкова, также российские военные поразили подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области. Так, за минувшие сутки на Купянском направлении Армия Украины потеряла до 90 бойцов, три пикапа и гаубицу Д-30.

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Ранее генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтоженном в воздушном бою украинском бомбардировщике. По его словам, всё произошло в районе населённого пункта Дружковка в ДНР.

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Vk.com / Минобороны России

Евгения Колесникова
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