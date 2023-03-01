Российские лётчики в воздушном бою не оставили шанса украинскому Су-24
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтоженном в воздушном бою украинском бомбардировщике
Российская авиация в воздушном бою сбила украинский бомбардировщик Су-24. Об этом проинформировал на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, всё произошло в районе населённого пункта Дружковка, ДНР. Подробности неизвестны.
Напомним, что в середине февраля российская авиация в ходе специальной военной операции сбила украинский самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8. До этого российские лётчики подбили вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины в небе над Запорожской областью. А ещё один украинский истребитель МиГ-29 был сбит в небе над ДНР.
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