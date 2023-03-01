Российские лётчики в воздушном бою не оставили шанса украинскому Су-24

Российская авиация в воздушном бою сбила украинский бомбардировщик Су-24. Об этом проинформировал на брифинге в среду официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, всё произошло в районе населённого пункта Дружковка, ДНР. Подробности неизвестны.