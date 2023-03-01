Российские военные уничтожили до 190 бойцов ВСУ за сутки на Донецком направлении

За минувшие сутки российские военные уничтожили до 190 бойцов ВСУ на Донецком направлении в зоне проведения СВО. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30", — подчеркнул представитель ведомства.

По словам Конашенкова, склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ был уничтожен в районе населённого пункта Очеретино, а возле Новосёловки Первой была поражена база хранения топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ.