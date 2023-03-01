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1 марта, 11:14

Военные РФ поразили пункт временной дислокации националистического формирования в ДНР

Российские военные в ходе СВО поразили пункт временной дислокации националистического формирования в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Щурово Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации боевиков националистического формирования", — сказал он во время брифинга.

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Подразделения ВСУ под Угледаром не смогли устоять под натиском группировки "Восток"

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине допустили отступление бойцов ВСУ из Артёмовска. Там это объяснили тем, что "командование не хочет рисковать жизнями своих солдат".

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Vk.com / Минобороны России

Варвара Романова
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