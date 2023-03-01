Военные РФ поразили пункт временной дислокации националистического формирования в ДНР

Российские военные в ходе СВО поразили пункт временной дислокации националистического формирования в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Щурово Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации боевиков националистического формирования", — сказал он во время брифинга.