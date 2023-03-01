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Опубликовано 1 марта 2023, 11:14

Военные РФ поразили пункт временной дислокации националистического формирования в ДНР

Российские военные в ходе СВО поразили пункт временной дислокации националистического формирования в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Щурово Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации боевиков националистического формирования", — сказал он во время брифинга.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Украине допустили отступление бойцов ВСУ из Артёмовска. Там это объяснили тем, что "командование не хочет рисковать жизнями своих солдат".

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Vk.com / Минобороны России

Варвара Романова
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