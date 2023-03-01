"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 11:39

Песков: В Кремле пока не планируют менять язык публикаций из-за нового закона

В Кремле пока не планируют как-либо менять язык публикаций после принятия закона о госязыке, а решаться этот вопрос будет лишь после подробного изучения документа. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сначала надо будет ознакомиться с теми пособиями, словарями и так далее, которые в соответствии с законами должны быть подготовлены. И сначала надо будет ознакомиться с ними, посмотреть, что там, какие нормы там определены. Потом уже будем решать", — заявил Песков.

В Госдуме призвали убрать иностранный язык с телеканалов

В Госдуме призвали убрать иностранный язык с телеканалов

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют подходящих аналогов.

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров