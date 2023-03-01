Песков: В Кремле пока не планируют менять язык публикаций из-за нового закона

В Кремле пока не планируют как-либо менять язык публикаций после принятия закона о госязыке, а решаться этот вопрос будет лишь после подробного изучения документа. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сначала надо будет ознакомиться с теми пособиями, словарями и так далее, которые в соответствии с законами должны быть подготовлены. И сначала надо будет ознакомиться с ними, посмотреть, что там, какие нормы там определены. Потом уже будем решать", — заявил Песков.