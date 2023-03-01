В Киеве заявили, что ВСУ пока не решили уходить из Артёмовска

Украинские войска на данный момент не приняли решения уйти из Артёмовска. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на пресс-секретаря Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого.

"Если мы видим, что угроза нашему персоналу и оперативной обстановке значительнее необходимости удерживать территорию, мы это сделаем — выведем войска... Только командование видит, насколько это необходимо в этой ситуации", — сказал он.

Череватый пояснил, что решение об отступлении принимается на заседании штаба, пока такого распоряжения не было.