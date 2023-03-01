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1 марта, 11:41

В Киеве заявили, что ВСУ пока не решили уходить из Артёмовска

Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Череватый: Решения покидать Артёмовск нет

Украинские войска на данный момент не приняли решения уйти из Артёмовска. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на пресс-секретаря Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого.

"Если мы видим, что угроза нашему персоналу и оперативной обстановке значительнее необходимости удерживать территорию, мы это сделаем — выведем войска... Только командование видит, насколько это необходимо в этой ситуации", — сказал он.

Череватый пояснил, что решение об отступлении принимается на заседании штаба, пока такого распоряжения не было.

Западные СМИ дали срок ВСУ для выхода из Артёмовска

Западные СМИ дали срок ВСУ для выхода из Артёмовска

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине допустили отступление бойцов ВСУ из Артёмовска. Там это объяснили тем, что "командование не хочет рисковать жизнями своих солдат".

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Getty Images / Spencer Platt

Варвара Романова
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