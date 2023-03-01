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1 марта, 12:00

В Петербурге будут штрафовать за курение вейпов и кальянов в общежитиях

Депутаты Законодательного собрания предложили наказывать за курение вейпов и кальянов в местах общего пользования общежитий и коммунальных квартир Санкт-Петербурга. Об этом заявил в беседе с газетой "Петербургский дневник" председатель Комитета ЗакСа по законодательству Всеволод Беликов.

Так, на заседании было предложено установить штраф в размере от 500 до 1500 рублей. По словам Беликова, выписывать его будут представители администраций районов, Комитета по законодательству и муниципалы.

"Но это не органы внутренних дел. Речь о муниципальной полиции не идёт", — подчеркнул он.

Беликов добавил, что курить будет запрещено на кухнях, в коридорах, колясочных помещениях, на лоджиях и балконах в общежитиях и коммуналках. Причём запрет депутаты ввели ещё в конце 2022 года, но ответственности не предусмотрели.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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