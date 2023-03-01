НЛО, из-за которого ввели тревогу в Киеве и области, оказался небольшой шар

Неопознанным летающим объектом в небе над Киевской областью, из-за которого в регионе и столице Украины Киеве ввели воздушную тревогу, оказался шар небольшого размера. Об этом говорится в заявлении региональной военной администрации в "Телеграме".

"Вероятно, он был запущен с северного направления в сторону Киева. На данный момент этот объект не представляет угрозы. Введены необходимые меры для его ликвидации", — заявил начальник Киевской ВГА Сергей Попко.

Он также призвал жителей региона и украинской столицы максимально серьёзно относиться к каждой объявленной воздушной тревоге и доверять информации только из официальных источников.