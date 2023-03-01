В ЛНР начался приём заявлений на пересмотр размера пенсий согласно законодательству РФ

На всей территории Луганской Народной Республики 1 марта начался приём заявлений на пересмотр размера пенсий согласно российскому законодательству. Жители ЛНР смогут реализовать право на перерасчёт до 29 февраля 2024 года. Для этого необходимо обратиться в клиентскую службу отделений Социального фонда республики.

"Сегодня, с 1 марта, вступил в силу закон об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для нас это значимый закон, поскольку мы, вступив в Российскую Федерацию, до теперешнего времени оформляли выплаты и назначения пенсий по законодательству ЛНР", — отметила управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по ЛНР Татьяна Васильева.

Она добавила, что основным документом, который пенсионерам нужно предоставить для пересмотра размера выплаты, является паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства. Если заявитель считает, что у него не учтён трудовой стаж, то в этом случае необходимо принести и трудовую книжку.

Васильева подчеркнула, что уменьшения пенсий не будет. При этом отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по ЛНР может организовать пересмотр размера выплат на дому для маломобильных людей. Кроме того, в Жовтневом районе Луганска будут проведены выездные приёмы пенсионеров.