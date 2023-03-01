Опрос показал, сколько водителей до сих пор слушают музыку с кассет и CD-дисков

Большинство автовладельцев не любят ездить в тишине и предпочитают слушать музыку или новости по радио. Проект компании VK "Авто Mail.ru" поделился результатами опроса, в котором приняли участие 7000 человек.

Около 64% признались, что предпочитают в машине радио, 37% включают свои музыкальные коллекции на флешках, подключаемых при помощи USB-разъёма, а 24% присоединяют гаджеты по Bluetooth. При этом кабели AUX серьёзно сдали позиции.

"AUX теряет популярность: только 7,5% опрошенных слушают музыку "по проводу", ещё 1,5% пользуются FM-трансмиттером. Android Auto и Apple CarPlay выбрали 5% и 4% водителей соответственно", — отметили авторы опроса.

Нашлись и ретрограды: 10% до сих пор используют CD-проигрыватели, а 1% слушает аудио с кассет. Подавляющее большинство опрошенных (85%) рассказали, что включают только музыку, на втором месте идут новости — их предпочитают 25%. Примерно 6% ездят под аудиокниги или просто общаются с пассажиром. 3% респондентов интересуются подкастами, и только 1% отдаёт предпочтение лекциям, блогам или звукам природы. К слову, 6% автолюбителей вообще ездят в тишине.

"Что касается современных протоколов Android Auto и Apple CarPlay, то ими регулярно пользуются лишь 15,5% опрошенных. Ещё 7% тоже подключают свои смартфоны к медиасистеме автомобиля, но редко. Есть и те, кто не пользуется этими системами. Таких среди проголосовавших набралось 42%", — указано в исследовании.