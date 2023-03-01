"Борщевой набор" на Украине подорожал за год на 30%

Продукты, входящие в состав борщевого набора на Украине подорожали в общей сложности на 30%. Об этом в среду сообщила Государственная служба статистики Украины. Сильнее всего по сравнению с январём 2022 года подорожали морковь (25 гривен за килограмм против 14 гривен) и свинина (168 гривен против 123 гривен). А вот капуста, свёкла и картофель прибавили в цене незначительно.