"Борщевой набор" на Украине подорожал за год на 30%
Продукты, входящие в состав борщевого набора на Украине подорожали в общей сложности на 30%. Об этом в среду сообщила Государственная служба статистики Украины. Сильнее всего по сравнению с январём 2022 года подорожали морковь (25 гривен за килограмм против 14 гривен) и свинина (168 гривен против 123 гривен). А вот капуста, свёкла и картофель прибавили в цене незначительно.
Эксперты связывают рост цен на продукты в первую очередь с подорожанием электричества.
"Коммуналка добавила к стоимости по 10–15%, поэтому общий скачок цен на продукты на Украине составил 30–35%", — пояснил в эфире Пятого канала глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
Ранее сообщалось, что на Украине резко подорожало сало — один из главных и любимых продуктов в местном рационе. Эксперты связали рост цен с сокращением поголовья свиней, ростом стоимости доставки и кормов для животных.