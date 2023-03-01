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1 марта, 13:38

Генпрокуратура Украины заявила о намерении заочно судить Балицкого за коллаборационизм

На Украине собрались заочно судить врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.

"Будут судить псевдогубернатора Запорожской области за посягательство на территориальную целостность Украины и коллаборационизм", — говорится в сообщении.

Обвинительный акт в отношении "одного из организаторов фейкового присоединения Запорожской области к РФ" уже направлен в суд. Подача заявления происходила под процессуальным руководством подконтрольной Киеву прокуратуры региона. При этом ведомство не называет имя обвиняемого, но, судя по всему, речь идёт о Балицком. Врио губернатора Запорожья на Украине обвиняется в том, что он возглавил ВГА региона, осуществлял подготовку к проведению референдума по вопросу о вхождении области в состав РФ, а затем подписал данный договор.

Балицкий: Почти 62,5% Запорожской области находится под контролем России

Балицкий: Почти 62,5% Запорожской области находится под контролем России

Ранее Балицкий заявил, что он является ватником, ведь именно в ватнике его бабушка ковала победу. Врио губернатора Запорожья вдобавок рассказал, что День защитника Отечества наряду с георгиевской ленточкой стал для жителей области символом борьбы против политики официального Киева.

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Telegram / Евгений Балицкий

Светлана Оперук
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