Генпрокуратура Украины заявила о намерении заочно судить Балицкого за коллаборационизм
На Украине собрались заочно судить врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.
"Будут судить псевдогубернатора Запорожской области за посягательство на территориальную целостность Украины и коллаборационизм", — говорится в сообщении.
Обвинительный акт в отношении "одного из организаторов фейкового присоединения Запорожской области к РФ" уже направлен в суд. Подача заявления происходила под процессуальным руководством подконтрольной Киеву прокуратуры региона. При этом ведомство не называет имя обвиняемого, но, судя по всему, речь идёт о Балицком. Врио губернатора Запорожья на Украине обвиняется в том, что он возглавил ВГА региона, осуществлял подготовку к проведению референдума по вопросу о вхождении области в состав РФ, а затем подписал данный договор.
Ранее Балицкий заявил, что он является ватником, ведь именно в ватнике его бабушка ковала победу. Врио губернатора Запорожья вдобавок рассказал, что День защитника Отечества наряду с георгиевской ленточкой стал для жителей области символом борьбы против политики официального Киева.
Telegram / Евгений Балицкий