Обвинительный акт в отношении "одного из организаторов фейкового присоединения Запорожской области к РФ" уже направлен в суд. Подача заявления происходила под процессуальным руководством подконтрольной Киеву прокуратуры региона. При этом ведомство не называет имя обвиняемого, но, судя по всему, речь идёт о Балицком. Врио губернатора Запорожья на Украине обвиняется в том, что он возглавил ВГА региона, осуществлял подготовку к проведению референдума по вопросу о вхождении области в состав РФ, а затем подписал данный договор.