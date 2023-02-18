Балицкий: Почти 62,5% Запорожской области находится под контролем России
Сейчас Вооружённые силы России контролируют 62,5% Запорожской области. Об этом в кулуарах семинара для региональных штабов волонтёров акции "Мы вместе" заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"В настоящий момент 62,5% области находится под контролем запорожской администрации и российских войск", — сказал он.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что медики из новых регионов РФ уже начали получать специальные соцвыплаты. Она выразила надежду на то, что работа в данном направлении будет продолжена. Также президент РФ Владимир Путин утвердил российские пенсионные нормы в новых регионах страны.
ТАСС / Андрей Рубцов