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18 февраля, 13:34

Балицкий: Почти 62,5% Запорожской области находится под контролем России

Сейчас Вооружённые силы России контролируют 62,5% Запорожской области. Об этом в кулуарах семинара для региональных штабов волонтёров акции "Мы вместе" заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"В настоящий момент 62,5% области находится под контролем запорожской администрации и российских войск", — сказал он.

Путин поддержал идею Балицкого о строительстве межрегионального детского медцентра

Путин поддержал идею Балицкого о строительстве межрегионального детского медцентра

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что медики из новых регионов РФ уже начали получать специальные соцвыплаты. Она выразила надежду на то, что работа в данном направлении будет продолжена. Также президент РФ Владимир Путин утвердил российские пенсионные нормы в новых регионах страны.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Светлана Оперук
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