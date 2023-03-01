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1 марта, 13:56

Притягивают деньги и удачу: Психолог рассказала, как с помощью кошки изменить жизнь к лучшему

Психолог Кирьянова призвала осознанно заводить кошек для появления в жизни денег и удачи

В неофициальный день кошек, который отмечается во всём мире 1 марта, психолог Анна Кирьянова рассказала, как эти пушистики улучшают материальное положение хозяина и притягивают деньги в его жизнь. Специалист отметила, что не следует бездумно заводить питомца, уповая лишь на то, что он разрешит все ваши финансовые проблемы, — подход к делу должен быть искренним и серьёзным.

"Либо человек принимает это решение, либо он не может выдержать страданий животного и решает его спасти. Человек должен понять, что это большая ответственность, и принять её. И тогда в жизни возможны счастливые перемены", — отметила психолог в беседе с РИА "Федералпресс".

Кирьянова добавила, что животное, взятое из приюта или подобранное на улице, приносит в дом благополучие и счастье, а осознание того, что человек совершил благородный поступок, повышает его самооценку.

От каких болезней лечат кошки

От каких болезней лечат кошки

Ранее ветеринар Татьяна Гольнева объяснила кошатникам, почему питомцы мнут хозяев лапами. А ещё специалист рассказала, что в молодом возрасте годы кошки идут быстро. Так, половозрелой она становится с десяти месяцев, а после одного года рост замедляется.

Обложка ©

Freepik

Наталья Исакова
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