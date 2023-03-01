Притягивают деньги и удачу: Психолог рассказала, как с помощью кошки изменить жизнь к лучшему

В неофициальный день кошек, который отмечается во всём мире 1 марта, психолог Анна Кирьянова рассказала, как эти пушистики улучшают материальное положение хозяина и притягивают деньги в его жизнь. Специалист отметила, что не следует бездумно заводить питомца, уповая лишь на то, что он разрешит все ваши финансовые проблемы, — подход к делу должен быть искренним и серьёзным.

"Либо человек принимает это решение, либо он не может выдержать страданий животного и решает его спасти. Человек должен понять, что это большая ответственность, и принять её. И тогда в жизни возможны счастливые перемены", — отметила психолог в беседе с РИА "Федералпресс".

Кирьянова добавила, что животное, взятое из приюта или подобранное на улице, приносит в дом благополучие и счастье, а осознание того, что человек совершил благородный поступок, повышает его самооценку.