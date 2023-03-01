В Москве школьник написал на мать заявление об избиении, но у женщины несколько иная версия

В Москве 12-летний школьник написал заявление в полицию на своих родителей. По словам ребёнка, они избили его за прогулянные занятия. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, шестиклассник случайно встретил наряд у своего дома и пожаловался сотрудникам, что его избила мать. Затем, по словам мальчика, родители спокойно уехали в магазин, а его с собой не взяли. Правоохранители предложили школьнику проследовать в отдел для письменного заявления, что он и сделал. Как отмечает SHOT, ребёнок в красках расписал, что мама бьёт его руками или ремнём почти каждый день за то, что он не выполняет заданий по дому. А в последний раз она якобы схватила его за горло, потому что он прогулял допзанятия по испанскому.

Получив заявление, полицейские пришли в квартиру семьи. Оказалось, что родители занимают высокие должности в Московском авиационном институте, живут в трёхкомнатной квартире и обеспечивают сына всем необходимым. Мать призналась, что действительно отругала сына за прогулы платных языковых занятий, но уверяет, что на эмоциях просто шлёпнула его по щеке. Отец тоже подтвердил, что был недоволен сыном из-за его нежелания учиться и помогать по хозяйству, но руки на него не поднимал. Теперь полицейским предстоит установить, чья версия реальна, а чья сильно приукрашена.