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1 марта, 14:17

Белоруссия расширила пункты безвизового въезда для поляков

Белоруссия с 2 марта введёт безвизовый въезд для граждан Польши на всех пунктах пропуска

Граждане Польши с 2 марта смогут въезжать в Белоруссию без виз через все пункты пропуска на границе с Евросоюзом. Об этом говорится в заявлении Государственного пограничного комитета Беларуси.

"Учитывая высокий запрос на белорусский безвиз, руководством страны принято решение о разрешении безвизового въезда для граждан Польши во всех белорусских пунктах пропуска на границе с ЕС", — сказано в сообщении.

Нововведение будет действовать до 31 декабря включительно. Ранее поляки могли попасть в республику без визы только на участке границы двух стран.

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Ранее Лайф писал, что РФ и Китай возобновили соглашение о безвизовых туристических поездках. Оно было приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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ТАСС / EPA / WOJTEK JARGILO

Никита Осипов
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