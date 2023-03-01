Белоруссия расширила пункты безвизового въезда для поляков

Граждане Польши с 2 марта смогут въезжать в Белоруссию без виз через все пункты пропуска на границе с Евросоюзом. Об этом говорится в заявлении Государственного пограничного комитета Беларуси.

"Учитывая высокий запрос на белорусский безвиз, руководством страны принято решение о разрешении безвизового въезда для граждан Польши во всех белорусских пунктах пропуска на границе с ЕС", — сказано в сообщении.

Нововведение будет действовать до 31 декабря включительно. Ранее поляки могли попасть в республику без визы только на участке границы двух стран.