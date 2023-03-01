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1 марта, 15:51

Психолог объяснила, почему бывшие "всплывают" с началом весны

Психолог Коржаева: Бывшие могут поздравить с началом весны из-за надежды на хорошее

Первого марта получить поздравление с началом весны можно не только от коллег и родственников, но и от бывших возлюбленных, которые вдруг решили объявиться. Как объяснила в беседе с Лайфом клинический психолог Ирина Коржаева, у такого явления есть вполне понятное объяснение. По её словам, последние годы выдались очень тревожными, а потому у россиян повысилась потребность в безопасности и признании. Как правило, получить нужные эмоции легче всего при общении с проверенным временем человеком, например экс-партнёром.

"Если исключить банальные спам-пересылки, то с весной поздравляют люди уставшие, которые надеются на что-то хорошее, и пишут тем, с кем это хорошее было, то есть проверенным временем", — объяснила она.

Вот только нужно задуматься, а стоит ли отвечать бывшим, отметила эксперт. С одной стороны, раз вам написали, значит, проведённое вместе время оказалось очень даже неплохим. С другой стороны — возникает вопрос, нужно ли возобновлять общение с человеком, который уже в прошлом. Ведь раз не удалось построить крепкие отношения, то были и проблемы, сказала Коржаева. Впрочем, нельзя забывать, что в любых правилах бывают приятные исключения.

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Ольга Годуненко
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