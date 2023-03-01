Вдова Брайанта получит более $28 миллионов компенсации за фото с места гибели мужа и дочери

Вдова американского баскетболиста Коби Брайанта заключила мирное соглашение с округом Лос-Анджелес по делу о фото с места гибели супруга и дочери, которые опубликовали официальные представители населённого пункта. В результате Ванесса Брайант получит компенсацию в размере 28,85 миллиона долларов, отмечает ESPN.

"Сегодняшний день знаменует собой успешную кульминацию мужественной борьбы миссис Брайант за привлечение к ответственности тех, кто участвовал в этом. Она боролась за мужа, дочь и всех тех в обществе, с чьей погибшей семьёй обращались с таким же неуважением. Мы надеемся, что её победа в суде и это мировое соглашение положат конец этой практике", — говорится в заявлении адвоката Брайант.