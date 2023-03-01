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Опубликовано 1 марта 2023, 15:45
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СКР: Украинские националисты начали привлекать детей к боевым действиям

СКР расследует факт привлечения нацформированиями Украины подростков к боевым действиям

Следственный комитет РФ расследует факты привлечения националистическими формированиями Украины несовершеннолетних для участия в боевых действиях. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"Сообщается, что украинские националистические подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения, начали привлекать детей к участию в боевых действиях... Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", — заявили в СК РФ.

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Так, по данным ведомства, в районе Артёмовска зафиксировано прибытие автобуса с молодыми людьми, не достигшими 18-летнего возраста. В СКР напомнили, что использование несовершеннолетних в боевых действиях является нарушением норм международного права, которое запрещает вовлекать детей в вооружённые конфликты.

О том, что Украина использует подростков и отправляет их на передовую, в конце прошлого года сообщал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По словам американского военного, Киев пошёл на это из-за колоссальных потерь.

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Getty Images / Spencer Platt

Никита Никонов
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