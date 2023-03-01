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1 марта, 16:10

"Кукловод-манипулятор" чуть не довёл до самоубийства школьника из Москвы

В Москве 16-летний школьник попытался свести счёты с жизнью после странной переписки с незнакомцем в мессенджере. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, подросток общался с аккаунтом, в описании которого указано: "Кукловод-манипулятор, убила 38 человек". Однако после попытки уйти из жизни история переписки была удалена, остались лишь последние несколько сообщений, в которых школьник отчитывается о содеянном, а неизвестный приказывает ему вызвать скорую помощь.

Мальчика удалось откачать, сейчас пострадавший в больнице, его состояние не уточняется. Полиция выясняет, с кем вёл общение подросток и почему решил уйти из жизни.

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Ранее Лайф писал, что силовики проверяют информацию о якобы готовящемся массовом суициде школьников в Москве 2 марта. Слухи о страшной акции настолько напугали 11-летнюю девочку из района Бибирево, что она рассказала обо всём на приёме у психолога.

Обложка ©

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Татьяна Миссуми
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