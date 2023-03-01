Грозное оружие в руках злодея: Австралиец нарвался на обыск в аэропорту из-за волшебной палочки в багаже

Сотрудники службы безопасности в аэропорту задержали австралийского блогера Райана Джона, который ведёт подкасты, когда тот направлялся в Брисбен. Они приняли волшебную палочку в его багаже за оружие, отмечает 7news.

Охранники вскрыли чемодан и провели обыск, однако были очень удивлены, когда вместо ножа или пистолета они нашли такой игрушечный предмет. Джон пояснил, что волшебная палочка — это часть от его костюма ученика Слизерина из вселенной о Гарри Поттере. При этом ведущий подчеркнул, что не является ярым фанатом серии.

В итоге Джона пропустили на рейс, он рассказал о забавном инциденте в соцсетях, чем развеселил подписчиков. Некоторые комментаторы шутливо отметили, что в руках злого волшебника палочка может стать грозным оружием.

"Сотрудники аэропорта, наверное, подумали, что ты увлекаешься странными сексуальными штучками", — отметила его попутчица Тони Лоджа.