Грозное оружие в руках злодея: Австралиец нарвался на обыск в аэропорту из-за волшебной палочки в багаже
Австралийского блогера задержали в аэропорту из-за волшебной палочки в чемодане
Волшебная палочка, которую нашли сотрудники аэропорта в чемодане у Райана Джона. Обложка © TikTok / ryanjondunn
Сотрудники службы безопасности в аэропорту задержали австралийского блогера Райана Джона, который ведёт подкасты, когда тот направлялся в Брисбен. Они приняли волшебную палочку в его багаже за оружие, отмечает 7news.
Охранники вскрыли чемодан и провели обыск, однако были очень удивлены, когда вместо ножа или пистолета они нашли такой игрушечный предмет. Джон пояснил, что волшебная палочка — это часть от его костюма ученика Слизерина из вселенной о Гарри Поттере. При этом ведущий подчеркнул, что не является ярым фанатом серии.
В итоге Джона пропустили на рейс, он рассказал о забавном инциденте в соцсетях, чем развеселил подписчиков. Некоторые комментаторы шутливо отметили, что в руках злого волшебника палочка может стать грозным оружием.
"Сотрудники аэропорта, наверное, подумали, что ты увлекаешься странными сексуальными штучками", — отметила его попутчица Тони Лоджа.
Ранее Лайф писал, что украинский военный возомнил себя Гарри Поттером. Этой историей поделилась НАТО, причём некоторые пользователи высмеяли этого бойца.