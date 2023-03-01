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1 марта, 16:46

Лукашенко и Си Цзиньпин высказались за скорейшее установление мира на Украине

Белоруссия и Китай выступают за установление мира на Украине и заинтересованы в деэскалации конфликта, поэтому готовы для этого приложить любые усилия. Об этом говорится в совместном заявлении о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнёрства двух стран в новую эпоху лидеров государств Александра Лукашенко и Си Цзиньпина по результатам переговоров в Пекине.

"Заявлено о глубокой обеспокоенности развитием вооружённого конфликта в Европейском регионе и крайней заинтересованности в скорейшем установлении мира на Украине. Беларусь и Китай заинтересованы в предотвращении эскалации кризиса, готовы предпринимать усилия для восстановления регионального мира и порядка", приводит БелТА текст документа.

Что будет скрыто за кулисами визита Лукашенко в Китай

Что будет скрыто за кулисами визита Лукашенко в Китай

Напомним, Лукашенко находится с визитом в Пекине. По его словам, развитие Белоруссии зависит в том числе и от силы Китая, поэтому страны должны "очертить новые горизонты сотрудничества".

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ТАСС / БелТА / Павел Орловский

Татьяна Миссуми
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