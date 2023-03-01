Лукашенко и Си Цзиньпин высказались за скорейшее установление мира на Украине

Белоруссия и Китай выступают за установление мира на Украине и заинтересованы в деэскалации конфликта, поэтому готовы для этого приложить любые усилия. Об этом говорится в совместном заявлении о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнёрства двух стран в новую эпоху лидеров государств Александра Лукашенко и Си Цзиньпина по результатам переговоров в Пекине.

"Заявлено о глубокой обеспокоенности развитием вооружённого конфликта в Европейском регионе и крайней заинтересованности в скорейшем установлении мира на Украине. Беларусь и Китай заинтересованы в предотвращении эскалации кризиса, готовы предпринимать усилия для восстановления регионального мира и порядка", — приводит БелТА текст документа.