В Нью-Йорке в продаже появилась квартира, в которой нет окон

На сайте одного из риелторских агентств в Нью-Йорке появилось объявление о продаже квартиры без окон. Как сообщает New York Post, за такую недвижимость требуют 599 тысяч долларов (более 45 миллионов рублей).

Необычный объект расположен на Манхэттене недалеко от Центрального парка. Дом, в котором находится квартира, был спроектирован в 1920-х годах известным архитектором Эмери Ротом. По словам риелторов, отсутствие окон вовсе не нарушает нормы, поскольку свет падает через люки. При этом эксперты отмечают, что если бы в помещении были окна, то ценник смело можно было бы поднять ещё на 100 тысяч долларов.

В квартире без окон есть гардеробная, туалет, спальня и кухня, совмещённая с гостиной. Фото © New York Post