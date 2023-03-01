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1 марта, 17:13

В Нью-Йорке в продаже появилась квартира, в которой нет окон

В Нью-Йорке выставили на продажу за $599 тысяч квартиру без окон

На сайте одного из риелторских агентств в Нью-Йорке появилось объявление о продаже квартиры без окон. Как сообщает New York Post, за такую недвижимость требуют 599 тысяч долларов (более 45 миллионов рублей).

Необычный объект расположен на Манхэттене недалеко от Центрального парка. Дом, в котором находится квартира, был спроектирован в 1920-х годах известным архитектором Эмери Ротом. По словам риелторов, отсутствие окон вовсе не нарушает нормы, поскольку свет падает через люки. При этом эксперты отмечают, что если бы в помещении были окна, то ценник смело можно было бы поднять ещё на 100 тысяч долларов.

В квартире без окон есть гардеробная, туалет, спальня и кухня, совмещённая с гостиной. Фото © New York Post

В квартире без окон есть гардеробная, туалет, спальня и кухня, совмещённая с гостиной. Фото © New York Post

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Ранее Лайф сообщал, что цены на аренду жилья в России за год выросли на 25%. Эксперты отмечают, что дороже всего снимать квартиру в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге (27 тысяч рублей). Самая дешёвая недвижимость — в Волгограде, Воронеже, Перми и Челябинске.

Обложка ©

Freepik / Wirestock

Наталья Исакова
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