Юрист рассказал об условиях перерасчёта за общедомовые нужды

С 1 марта некоторые коммунальные услуги будут предоставляться россиянам по-другому. О преимуществах и недостатках нововведений в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказал член Общественного совета ЖКХ при вице-губернаторе Санкт-Петербурга, юрист по вопросам ЖКХ Кирилл Захарян. В первую очередь он обратил внимание на изменения, связанные с общедомовыми нуждами (ОДН). Если расчёт этих коммунальных услуг производился в течение прошлого года по нормативу и в доме установлен прибор учёта, то в первом квартале 2023-го эта процедура может быть выполнена заново, в результате чего будет начислена разница.

"В данном случае законодатель шёл по пути того, чтобы управляющие компании могли собрать с жильцов ту сумму, которую они фактически выплачивают на основании общедомового прибора учёта", — отметил эксперт.

Между тем сама передача показаний приборов учёта не меняется, что является преимуществом. Жильцы могут оставить их в приложении, назвать по телефону или при оплате оператору в банке, добавил эксперт.

Однако в вопросе вывоза мусора произошли значительные изменения. По словам специалиста, в Северной столице оплата производится по нормативу потребления, исходя из количества зарегистрированных в квартире людей. Однако теперь в случае временного отсутствия потребителя с 1 марта будет перерасчёт. Начисления начнутся с апреля, а жильцы обязаны предоставить подтверждающие документы.

Кроме того, с 1 марта Росреестр прекратит прописывать сведения о собственниках в выписках из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которые заказаны третьими лицами. Плюсом является то, что личных данных владельца недвижимости в открытом доступе теперь не будет, заключил эксперт.