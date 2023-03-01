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1 марта, 18:13

Европу из-за Украины захотели перевести на "военные рельсы", используя трёхэтапный план

Spiegel: ЕК из-за нехватки боеприпасов у Киева предлагает резко увеличить их производство

Европейская комиссия предлагает резко увеличить производство боеприпасов, чтобы обеспечить потребности Киева и восполнить запасы стран Евросоюза. Как сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на план ЕК, переход на "военные рельсы" планируется осуществить в три этапа. Соответствующий документ будет представлен послам стран ЕС в четверг, 2 марта.

"Первая, основополагающая, часть плана предусматривает немедленное увеличение поставок на Украину боеприпасов, особенно 155-миллиметровых артиллерийских снарядов", — говорится в материале.

Согласно информации осведомлённого собеседника издания, для этих целей глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ближайшее время анонсирует дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард евро. Второй пункт предусматривает совместную закупку 155-мм боеприпасов Европейским оборонным агентством (EDA) для восполнения собственных пробелов и снабжения Киева в долгосрочной перспективе. Согласно третьему пункту, планируется долгосрочное увеличение европейских мощностей по производству боеприпасов.

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Ранее посол Эстонии в Киеве Каимо Кууск заявил, что Таллин отдаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы. Отмечалось, что общий размер военной помощи Киеву со стороны Эстонии составит 113 миллионов евро.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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