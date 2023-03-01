Европу из-за Украины захотели перевести на "военные рельсы", используя трёхэтапный план

Европейская комиссия предлагает резко увеличить производство боеприпасов, чтобы обеспечить потребности Киева и восполнить запасы стран Евросоюза. Как сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на план ЕК, переход на "военные рельсы" планируется осуществить в три этапа. Соответствующий документ будет представлен послам стран ЕС в четверг, 2 марта.

"Первая, основополагающая, часть плана предусматривает немедленное увеличение поставок на Украину боеприпасов, особенно 155-миллиметровых артиллерийских снарядов", — говорится в материале.

Согласно информации осведомлённого собеседника издания, для этих целей глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ближайшее время анонсирует дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард евро. Второй пункт предусматривает совместную закупку 155-мм боеприпасов Европейским оборонным агентством (EDA) для восполнения собственных пробелов и снабжения Киева в долгосрочной перспективе. Согласно третьему пункту, планируется долгосрочное увеличение европейских мощностей по производству боеприпасов.