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1 марта, 18:21

Кустурица сломал ногу, поскользнувшись на промёрзлом дереве

Кустурица попал в сербскую больницу с переломом ноги

Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица сломал ногу рядом с построенной им деревней Дрвенград и попал в больницу. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Какая ирония судьбы: человек, проведший столько концертов, множество раз поднимавшийся на сцену, пилот вертолёта, поскользнулся на обычном промёрзлом дереве. Когда я упал, сломал сустав в двух местах, правая нога буквально вывернулась", — отметил Кустурица.

Он добавил, что во время случившегося, к счастью, рядом оказался человек, который смог вправить сустав. Сейчас 68-летний Кустурица проходит лечение в Институте ортопедической хирургии "Баница" в Белграде.

Кустурица: Будущее Европы под большим вопросом

Кустурица: Будущее Европы под большим вопросом

Ранее Лайф писал, что бывший продюсер "Ласкового мая" Разин получил инвалидность из-за тяжёлой травмы ноги. Сейчас он продолжает восстанавливаться после операции.

Обложка ©

Getty Images / Laurent KOFFEL / Gamma-Rapho

Никита Осипов
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