Байден продлил режим ЧС в США из-за конфликта на Украине

Режим ЧС в США из-за событий на Украине продлён ещё на год. Соответствующий указ издал президент Америки Джо Байден. В уведомлении Конгрессу он заявил, что ситуация представляет "исключительную угрозу нацбезопасности и внешней политике" страны. Это даёт Вашингтону правовое основание для применения санкций к РФ, сообщил Белый дом.

Таким образом, в число продлённых мер вошли санкции, применённые 21 февраля 2022 года администрацией нынешнего президента, а также предыдущих: Дональда Трампа от 20 сентября 2018 года и администрацией 44-го президента США Барака Обамы от 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму. Байден сообщил, что пришёл к выводу о необходимости оставить рестрикции в силе после 6 марта 2023 года.

"Действия и политика, о которых идёт речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов. Поэтому я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13 660", — сообщил Байден.