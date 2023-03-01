Образ "империи зла" рушится: Захарова отреагировала на выводы разведки США по "гаванскому синдрому"
Захарова напомнила, как США обвиняли Россию по инцидентам с "гаванским синдромом"
Образ России как "империи зла" рушится на глазах. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отреагировав на выводы разведывательного сообщества США, указывающие, что "гаванский синдром" не связан с действиями "противников" Вашингтона. Она напомнила, что ранее Штаты обвиняли Россию.
"То есть получается, что наш образ "империи зла" рушится на глазах? Напомню, что на протяжении нескольких лет то самое разведсообщество США и руководство ЦРУ, а также по их наводке и американские СМИ утверждали, что звёздно-полосатых дипломатов подвергают пыткам, вызывая у них галлюцинации и тошноту. За этим якобы стояли спецслужбы стран "оси зла", в первую очередь России", — подчеркнула Захарова в своём telegram-канале.
Дипломат задала риторический вопрос: "Кто, если не сверчки", виноват в случившемся?" Захарова добавила, что "про наркотики" просит не подсказывать.
Напомним, в 2017 году появилась информация, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе якобы подверглись "акустическим атакам". Кубинские же эксперты заявляли, что США могли принять за такие атаки стрекот сверчков или цикад. В 2018-м американские дипломаты в Китае пожаловались на те же симптомы. В конце июля 2021 года в ЦРУ заявили, что Россия может быть причастна к этим необъяснимым случаям. Однако теперь разведка США не нашла связи России с "гаванским синдромом".
Агентство "Москва" / Новосильцев Артур