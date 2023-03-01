Образ "империи зла" рушится: Захарова отреагировала на выводы разведки США по "гаванскому синдрому"

Образ России как "империи зла" рушится на глазах. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отреагировав на выводы разведывательного сообщества США, указывающие, что "гаванский синдром" не связан с действиями "противников" Вашингтона. Она напомнила, что ранее Штаты обвиняли Россию.

"То есть получается, что наш образ "империи зла" рушится на глазах? Напомню, что на протяжении нескольких лет то самое разведсообщество США и руководство ЦРУ, а также по их наводке и американские СМИ утверждали, что звёздно-полосатых дипломатов подвергают пыткам, вызывая у них галлюцинации и тошноту. За этим якобы стояли спецслужбы стран "оси зла", в первую очередь России", — подчеркнула Захарова в своём telegram-канале.