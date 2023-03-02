Под Киевом сошёл с рельсов поезд

В городе Борисполь в Киевской области Украины сошёл с рельсов грузовой поезд. Об этом сообщил мэр населённого пункта Владимир Борисенко.

"На переезде на улице Привокзальной сошел поезд с рельсов. Теперь движение со стороны вокзала будет ограничено до утра. Выбирайте альтернативные пути движения", — написал он в своём Telegram-канале.

Украинское издание "Страна" со ссылкой на свой источник сообщает, что "ничего серьёзного" — на подъездном пути сошёл с рельсов порожний вагон. Утверждается, что на движение пассажирских и пригородных поездов инцидент не повлиял. Причину происшествия устанавливает комиссия.