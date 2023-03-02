В Греции начальник станции взял на себя вину за крушение поездов

В Греции в городе Лариса арестованный за крушение двух поездов начальник станции признал, что это он виноват в произошедшем. Как выяснилось, он пустил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шёл грузовой. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Пассажирский поезд двигался со скоростью 150 км/ч. О приближающемся грузовом составе машинист не знал.

"Я совершил ошибку и отправил пассажирский поезд по тому же пути, что и грузовой, идущий из Катерини", — цитирует ERT 56-летнего начальника станции.