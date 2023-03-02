В Греции начальник станции взял на себя вину за крушение поездов
ERT: В Греции начальник станции города Лариса взял на себя вину за столкновение поездов
Последствия железнодорожной катастрофы в Греции. Фото © Twitter / @MID_travel
В Греции в городе Лариса арестованный за крушение двух поездов начальник станции признал, что это он виноват в произошедшем. Как выяснилось, он пустил пассажирский поезд по тому же пути, по которому шёл грузовой. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Пассажирский поезд двигался со скоростью 150 км/ч. О приближающемся грузовом составе машинист не знал.
"Я совершил ошибку и отправил пассажирский поезд по тому же пути, что и грузовой, идущий из Катерини", — цитирует ERT 56-летнего начальника станции.
Уточняется, что мужчина вступил в должность всего месяц назад. До этого он в том числе работал в Организации железных дорог Греции OSE. В четверг ему предстоит предстать перед судебным следователем. Против него возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности перевозки, повлёкшем гибель большого числа людей. Согласно статье 291 местного УК за такое предусмотрено от десяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Кроме того, будут возбуждены уголовные дела за убийство ряда лиц по неосторожности и нанесение травм группе людей по неосторожности.
Напомним, в Греции в ночь на 1 марта недалеко от города Лариса врезались друг в друга пассажирский поезд и грузовой состав. Из-за этого три вагона сошли с рельсов, в результате случилось возгорание. Погибших около 40 человек, свыше 130 получили травмы. Всего в пассажирском поезде находилось минимум 350 человек. В стране объявлен трёхдневный траур. Министр транспорта оставил должность, как только произошла эта катастрофа.