В России призвали не расширять пошлины на покупки из-за рубежа

Порог беспошлинной торговли в России с 1 апреля должен снизиться в пять раз — с тысячи евро до 200 евро. То есть россияне должны будут платить государству за посылку стоимостью примерно от 16 тысяч рублей. Нужно будет вносить не менее €2 евро за 1 кг при превышении лимита.

Как пишут "Известия", оставить этот порог на прежнем уровне (€1000 евро и 31 кг) призвали в Союзе потребителей РФ. Соответствующее письмо общественники направили вице-премьеру Алексею Оверчуку. Они считают, что это поддержит в первую очередь российского потребителя на фоне ухода иностранных брендов с рынков.

По данным издания, россияне в основном делают покупки в иностранных магазинах в Интернете в среднем на сумму меньше €20. Такие мелочи под таможенные пошлины не подпадают. Но за различные гаджеты — смартфоны, бытовую технику — при установлении порога в 20 евро уже придётся платить.

"Прямые покупки товаров потребителями за рубежом стали практически невозможными. Ведущие логистические компании также перестали доставлять грузы напрямую в Россию. По сути, это направление стало бизнесом компаний-посредников, а не возможностью для потребителя. Эти компании-посредники при пороге в €1 тыс. зачастую имеют конкурентное преимущество по сравнению с законопослушным бизнесом, который платит налоги и сборы в России, что нам кажется несправедливым", — заявил газете представитель ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК.

Источник в правительстве рассказал изданию, что вопрос относительно размера порога беспошлинной торговли эксперты рассмотрят уже в ближайшие дни.