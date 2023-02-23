Минпромторг предложил с 1 июня запретить упрощённый ввоз машин из дружественных стран

Минпромторг предложил с 1 июня запретить ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощённым требованиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, на все ввозимые машины вновь обязательно должны устанавливаться устройства вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, с лета выпускаемые на территории страны транспортные средства должны будут соответствовать экологическому классу "Евро-2". А с 1 ноября предлагается вернуть систему ABS в обязательные требования по выпуску машин в России.