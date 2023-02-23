Минпромторг предложил с 1 июня запретить упрощённый ввоз машин из дружественных стран
Минпромторг предложил с 1 июня запретить ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощённым требованиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Документ предусматривает поэтапное возвращение к действующим требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011, определяющего уровень безопасности отечественных транспортных средств.
В частности, на все ввозимые машины вновь обязательно должны устанавливаться устройства вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, с лета выпускаемые на территории страны транспортные средства должны будут соответствовать экологическому классу "Евро-2". А с 1 ноября предлагается вернуть систему ABS в обязательные требования по выпуску машин в России.
Ранее вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия начнёт выпуск системы ABS для автомобилей в 2023 году. Производители компонентов обещали сформировать программу до конца года, уточнил он.
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