Эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого танка Т-72

В Эстонии власти разных городов стали отказываться выставлять на показ подбитый танк Т-72, якобы принадлежавший России.

Пока что он благодаря усилиям Минобороны Эстонии и Эстонского военного музея стоит на площади Свободы в центре Таллина в качестве музейного экспоната. Планируется, что находиться он там будет до 2 марта, а потом его повезут в другие города этой страны, после чего установят в Эстонском военном музее в посёлке Виймси под Таллином. Жители столицы приносят к танку цветы, а охранники быстро их убирают.

"Сразу несколько городов сомневаются, что готовы к прибытию резонансного экспоната. В городе Раквере заявили, что в предвыборный период военную машину не ждут, мэр Нарвы тоже посчитала, что сейчас неправильное время для подобных экспозиций. Выжидательную позицию заняли в городе Йыхви", — передаёт портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Как уточнил министр обороны Эстонии Ханно Певкура, вопрос о том, будет ли танк перевезён в другие города страны, пока обсуждается.