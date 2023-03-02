Госдеп США призвал Россию согласовать продление зерновой сделки

Соединённые Штаты призывают Россию согласиться на продление, а затем и расширение зерновой сделки. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Мы продолжаем призывать Россию согласиться на продление и, в конечном счёте, расширение зерновой инициативы", — сказал он на брифинге.

Прайс добавил, что США не видят причин, почему бы Россия не согласилась пойти на такой шаг.