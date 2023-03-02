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1 марта, 23:16

Госдеп США призвал Россию согласовать продление зерновой сделки

Соединённые Штаты призывают Россию согласиться на продление, а затем и расширение зерновой сделки. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Мы продолжаем призывать Россию согласиться на продление и, в конечном счёте, расширение зерновой инициативы", — сказал он на брифинге.

Прайс добавил, что США не видят причин, почему бы Россия не согласилась пойти на такой шаг.

Лавров назвал турецкому коллеге главное условие для продления зерновой сделки

Лавров назвал турецкому коллеге главное условие для продления зерновой сделки

Ранее СМИ узнали, что Украина попросила Турцию и ООН добиться продления зерновой сделки. Действие нынешней договорённости истекает довольно скоро — 18 марта.

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ТАСС \ AP \ Gideon Maundu

Андрей Григорьев
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