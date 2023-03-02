Госдеп США призвал Россию согласовать продление зерновой сделки
Соединённые Штаты призывают Россию согласиться на продление, а затем и расширение зерновой сделки. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы продолжаем призывать Россию согласиться на продление и, в конечном счёте, расширение зерновой инициативы", — сказал он на брифинге.
Прайс добавил, что США не видят причин, почему бы Россия не согласилась пойти на такой шаг.
Ранее СМИ узнали, что Украина попросила Турцию и ООН добиться продления зерновой сделки. Действие нынешней договорённости истекает довольно скоро — 18 марта.
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ТАСС \ AP \ Gideon Maundu